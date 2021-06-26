Різанина в універмазі: всі подробиці теракту у Німеччині

У суботу, 26 червня, громадянин Сомалі, який зарізав трьох осіб у центрі німецького міста Вюрцбург, Баварія, постав перед судом. Суддя обрав арешт як запобіжний захід. Сомалійцю пред'явлені звинувачення у трьох вбивствах, шести замахах на вбивство та навмисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Обвинуваченого відправили в одну з баварських в'язниць.

Після цього представник прокуратури Вюрцбурга Франк Госсельке дав пресконференцію та розповів журналістам подробиці трагедії, яка сталася ввечері 25 червня.

Близько 17-ї години вечора 24-річний сомалієць (його ім'я поки не називається відповідно до законодавства ФРН) зайшов в один з універмагів у центрі міста. На вході він запитав, де знаходиться відділ товарів для дому. Йому показали. У відділі африканець попросив показати йому кухонні ножі. Продавчиня виконала його прохання. Зненацька молодий чоловік схопив один з ножів і завдав продавчині кілька ударів. Жінка померла на місці від отриманих ран.

Потім сомалієць почав бігати по магазину, завдаючи ударів ножем тим, хто йому попадався під руку. Він убив ще двох жінок та поранив шістьох людей. Двоє з них перебувають у критичному стані.

Хтось зі співробітників універмагу натиснув тривожну кнопку. Поліція прибула через дві хвилини. До цього моменту випадкові відвідувачі магазину та перехожі зуміли вигнати вбивцю на вулицю та відтіснили його в один з найближчих провулків. Сомалієць не підкорився наказу поліцейських кинути ніж. Він викрикував «Аллах Акбар!». Один з офіцерів вистрілив африканцеві у стегно. Це дозволило правоохоронцям швидко затримати злочинця.

Начальник кримінальної поліції Вюрцбурга Армін Кюнерт повідомив, що сомалієць діяв сам. Поки у слідства немає остаточної відповіді на питання про те, чи був це теракт. Але ця версія одна з основних.

Сомалієць проживав у притулку для бездомних у Вюрцбурзі. Про особу зловмисника на цей час відомо небагато. У Німеччині він знаходиться легально з 2015 року. Подав прохання про надання притулку. Рішення з даного питання на момент скоєння вбивств у Вюрцбурзі прийнято не було.

Раніше сомалієць був фігурантом сварки зі співробітниками та іншими мешканцями притулку для бездомних, під час якої схопився за ніж. Однак тоді нікого не постраждав. Після цього інциденту сомалієць якийсь час перебував у психіатричній клініці.

У притулку після різанини в універмазі провели обшук. Були виявлені особисті речі сомалійця, зокрема мобільний телефон, який містив послання іноземною мовою, в них є ознаки расової та релігійної ненависті. Аналіз і оцінка цих послань поки не завершені.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер назвав вбивства у Вюрцбурзі «незбагненним інцидентом, що шокує». При цьому він подякував перехожим за громадянську мужність. Зедер впевнений, що їхня сміливість запобігла більшій кількості смертей.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що вражений трагедією у Вюрцбурзі. «Злочинець діяв з крайньою жорстокістю. За цей нелюдський злочин йому доведеться відповісти перед обличчям правової держави», — заявив Штайнмайер.

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