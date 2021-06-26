Британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок подав у відставку на тлі секс-скандалу

У суботу, 26 червня, міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Генкок подав у відставку. Причиною такого рішення став секс-скандал, який вибухнув після публікації газетою The Sun фотографій та відеозапису, де Генкок пристрасно цілується зі своєю помічницею Джиною Коладанджело у коридорі міністерства.

Британські ЗМІ у лічені години після публікації з'ясували, що Метта та Джину пов'язують давні стосунки, які навряд чи можна назвати просто дружніми. При цьому Генкок одружений, а Коладанджело заміжня. У нього й у неї по троє дітей.

Однак причиною громадського обурення стала аж ніяк не подружня невірність міністра, а той факт, що він грубо порушив правила соціального дистанціювання, які сам же ввів для всіх британців. Генкок різко критикував тих, хто не дотримувався безпечної дистанції у громадських місцях та не носив захисні маски.

Нагадаємо, голова МООЗ приніс вибачення прем'єр-міністру Борису Джонсону, й вони були прийняті. Однак тиск з боку громадськості та опозиції тривав. Вранці 26 червня у Лондоні пройшла масова демонстрація. Її учасники вимагали не тільки відставки Генкока, а і його арешту.

Багато людей у Британії вважають, що він несе особисту відповідальність за провали уряду у питаннях боротьби з пандемією коронавірусу. Можливо, останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння британців, стала інформація про те, що Німеччина обігнала Великобританію за кількістю прищеплених проти коронавірусу у процентному співвідношенні. У Сполученому Королівстві повністю вакциновані на цей час 48,4% жителів, у Німеччині цей показник перевищує 50%. До того ж Британія обганяє ФРН за кількістю нових випадків зараження. Йдеться про штам «Дельта».

Якщо з відставкою Генкока все вже зрозуміло, то майбутнє його шлюбу поки залишається під питанням. Метт поки не приніс публічних вибачень своїй дружині Марті.

До місис Генкок терміново приїхала її мати, щоб надати моральну підтримку доньці у цей важкий період.

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