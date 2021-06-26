Терористи обстріляли гелікоптер з президентом Колумбії

У Колумбії невідомі обстріляли з великокаліберного кулемета вертоліт, на борту якого перебував президент Іван Дуке Маркес, міністри оборони та внутрішніх справ, а також губернатор департаменту Північний Сантандер. Представник голови держави повідомив, що в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Вертоліт отримав кілька пробоїн. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вертоліт заходив на посадку, коли почався обстріл. Президент та міністри чули постріли та звук попадання у двигун. Все сталося неподалік кордону між Колумбією та Венесуелою.

Поки ніхто не взяв відповідальність за замах на президента. Сам Дуке назвав обстріл «боягузливим нападом» та запевнив, що його не налякати насильством та терактами.

«У нас сильна держава. Колумбія здатна протистояти такого роду загрозам», — підкреслив він у відеозверненні, яке з'явилося у Twitter. Дуке сказав, що віддав наказ знайти та покарати винних.

Пробоїни від куль в обшивці гелікоптера

У районі, де вертоліт зазнав обстрілу, активно діє ліворадикальна «Армія національного звільнення». Вона вважається найбільшим угрупованням повстанців у Колумбії. США і Євросоюз включили її у список терористичних організацій. Є докази, що «Армія національного звільнення» займається продажем кокаїну. Наркоторгівля приносить угрупованню кошти для продовження діяльності. Заснована вона у 1964 році. Лідери повстанців стверджують, що ведуть боротьбу з нерівністю у землекористуванні та розподілі природного багатства.

Іван Дуке переміг на президентських виборах у 2018 році. Зайняв пост голови держави у серпні того ж року. Йому 44 роки. Уже кілька місяців у Колумбії проходять масові акції протесту. Люди виступають проти підвищення податків. У Дуке склалися прохолодні відносини з президентом США Джо Байденом через те, що колумбійський лідер активно підтримував Дональда Трампа.

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