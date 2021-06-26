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Пошкоджені будинки та повалені дерева: потужний торнадо обрушився на Східний Лондон

7:58 26 червня 2021
торнадо в Лондоні

Після смертельного торнадо в Чехії, у п'ятницю, 25 червня, смерч налетів на східний район Лондона Баркинг. В результаті було пошкоджено кілька будинків та транспортних засобів. Про це повідомляє Express.co.uk з посиланням на пожежну команду, що діяла на місці події.

Жителі Баркінгу поділилися кадрами наслідків погодного явища у соціальних мережах, на яких видно сильні пошкодження будинків, повалені дерева, знищені урни та тротуари.

 

Поліція району повідомила, що їх викликали близько 19:20 (21:20 за Києвом). У відділення надходили «повідомлення про збитки, завдані дахам, електричному обладнанню, вуличним меблям та транспортним засобам», повідомляє газета Evening Standard.

Це відбулося всього через кілька годин після того, як торнадо налетів на кордон Чеської Республіки з Австрією, викликавши широкомасштабні руйнування.

Негода дісталася і до західних областей України. Потужна буря накрила Львів. Злива затопила вулиці і двори. Сильний вітер ламав дерева, паркани, електроопори. Тимчасово було зупинено рух міського транспорту.

Катя Осадча та Юрій Горбунов, які підлітали до міста на літаку, повідомили, що ледь змогли нормально приземлитися. Їхній лайнер трясло як «стару маршрутку на убитій сільській дорозі».

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