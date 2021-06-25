Різанина в Німеччині: в місті Вюрцбург чоловік з ножем вбив трьох людей і декількох поранив

У п'ятницю, 25 червня, в центрі німецького міста Вюрцбурга невідомий чоловік напав з ножем на перехожих — убив трьох й поранив п'ятьох людей, передає видання Bild.

Поліція заявила, що ймовірного злочинця затримали, застосувавши вогнепальну зброю. Нападника зупинили пострілом в ногу. На цей час немає даних про те, що у нього були спільники. Загрози для населення більше немає, йдеться далі в заяві поліції.

За відомостями поліції, напад скоїв 24-річний виходець із Сомалі, який постійно проживав у Вюрцбурзі.

Правоохоронці закликали користувачів інтернету не викладати в соцмережі відеоролик, що зафіксував нападника. На ролику видно, що як мінімум один з перехожих відбивався від зловмисника, інші намагалися затримати його.

Майже п'ять років тому в регіоні стався схожий напад. У липні 2016 року 17-річний біженець з Афганістану напав з сокирою і ножем на пасажирів потягу, що прямував до Вюрцбургу. В результаті кілька людей були поранені. Після цього він спробував сховатися, напав на перехожу та був застрелений поліціянтами.

фото https://rus.err.ee/

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