Секс-скандал у Лондоні: міністр охорони здоров'я Метт Генкок зраджував дружині з заміжньою помічницею

У п'ятницю, 25 червня, у Великобританії спалахнув гучний секс-скандал. Газета The Sun опублікувала фотографію міністра охорони здоров'я Метта Генкока та його давньої подруги й помічниці Джини Коладанджело. На фото парочка цілується. І робить це у коридорі міністерства. Фото є стоп-кадром відеозапису камери спостереження. Сам запис було зроблено 6 травня 2021 року.

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Опозиція одразу зажадала відставки Генкока. І головна проблема не в тому, що у міністра та його помічниці є сім'ї та діти. Це, так би мовити, питання моральності. Лейбористи обурені тим, що Генкок грубо порушив встановлені ним самим правила для підданих Великобританії. Він зобов'язав співвітчизників дотримуватися соціальної дистанції у публічних місцях. Безумовно міністерство таким є. Генкок багаторазово різко засуджував тих, хто не виконує ці пандемічні правила. Тепер з'ясувалося, що сам він їх не дотримується.

Втім, питання порушення дистанції — це лише ниточка, потягнувши за яку лейбористи мають намір зжерти міністра охорони здоров'я, а разом з ним, якщо вийде, й весь кабінет Бориса Джонсона. Велелюбний Генкок схоже дав їм такий шанс.

Як повідомляє The Daily Mail, Метт та Джина знайомі з часів спільного навчання в Оксфорді. Видання не виключає, що це була не просто дружба. У вересні минулого року Генкок склав протекцію Коладанджело, та її включили до складу ради при міністерстві охорони здоров'я з зарплатою 15 тисяч фунтів на рік (21 тисяча доларів). Хтось скаже, що це небагато. Дійсно, це майже в три рази менше середньої зарплати у Лондоні, проте Джина за ці гроші повинна була працювати не більше 20 днів на рік!

Метт Генкок та Джина Коладанджело виходять з резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, 10

Ще одна цікава деталь — Коладанджело одружена з мільйонером Олівером Трессом. Він є власником мережі магазинів одягу Oliver Bonas. Лейбористи вимагають розслідувати, як містер Тресс міг використовувати для розвитку свого бізнесу «дружбу» Джини з членом уряду.

Джина Коладанджело та її чоловік-мільйонер Олівер Тресс

43-річний Генкок одружений, у нього троє дітей. У Джини Коладанджело також троє дітей.

Ще одна важлива деталь. На початку пандемії коронавірусу саме Генкок розкритикував епідеміолога Ніла Фергюсона, який зустрівся з коханою жінкою, всупереч карантину. Міністр назвав вчинок професора «дивним та неналежним» і заявив, що Фергюсон «просто не може» надалі займати пост радника уряду. Вчений пішов у відставку.

Тіньовий міністр охорони здоров'я Муніра Вілсон обурена. «І це він, Генкок, забороняв британцям обіймати своїх коханих, а сам у цей час робив, що хотів на робочому місці», — заявила вона.

Метт Генкок вранці 25 червня скасував свій візит в один з центрів по вакцинації проти коронавірусу. Вдень він зробив заяву, в якій визнав, що дійсно порушив правила соціального дистанціювання. «Вкрай шкодую, що підвів людей. Я продовжу працювати та зосереджуся на тому, щоб витягнути нашу країну з пандемії», — заявив міністр. При цьому він жодним словом не згадав свою дружину Марту. Генкок попросив поважати його право на особисте життя.

Марта Генкок вранці 25 червня спокійно вигулювала собаку, немов нічого не сталося

Прессекретар Бориса Джонсона повідомив журналістам, що прем'єр-міністр прийняв вибачення Метта Генкока та вважає питання закритим. Однак лейбористи та ЗМІ мають іншу думку.

Це вже другий гучний скандал за участю міністра охорони здоров'я. 16 червня колишній радник Джонсона Домінік Каммінгс показав у парламенті фрагмент свого листування з головою уряду у WhatsApp. Там Джонсон назвав Генкока «абсолютно безнадійним» та додав до цієї невтішної характеристики нецензурний епітет. Уряд досі не надав коментарів з цього приводу.

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