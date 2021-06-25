Об'ївся коштовностями: папуга вкрав і з'їв більше 20 діамантів

У Таїланді домашній папуга влаштував собі розкішний сніданок. Користуючись тим, що господиня відволіклася, птиця дісталася до шкатулки з прикрасами і склювала дорогоцінні камені з брошки. Пізніше в шлунку папуги виявили 21 діамант. Про це повідомив mothership.sg.

У ветклініці кажуть, що до них звернулася власниця папуги і поскаржилася, що улюблений Фрості втратив апетит і сидить, не рухаючись. Коли пернатому пацієнтові зробили рентген, фахівці були ошелешені: нутрощі були заповнені маленькими блискучими кристалами. Птахові дали наркоз, прооперували і витягли 21 діамант, кожен вагою приблизно по 0,2 карата.

Унікальна операція тривала близько двох годин. Ветеринари кажуть, що папугу принесли до них дуже вчасно — діаманти могли пошкодити внутрішні органи птиці. Тепер Фрості повинен тиждень пробути в лікарні. Виписати його обіцяли в кінці червня, коли заживуть шви.

У клініці кажуть, що до них часто приносять птахів, які з'їли щось стороннє — цвяхи, болтики, маленькі дзвіночки, якими прикрашають клітку. Але папуг від «діамантового отруєння» лікарі рятують вперше.

Фото AnimalSpaceHospital/facebook

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