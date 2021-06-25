Названо причину обвалення багатоповерхівки у США

У місті Сарфсайд, штат Флорида, проводиться масштабна пошуково-рятувальна операція на місці обвалення 12-поверхового житлового будинку. Рятувальникам доводиться діяти вкрай обережно, оскільки під уламками будівлі можуть бути живі люди. Поки влада підтвердила загибель чотирьох людей. Ще 159 осіб вважаються зниклими безвісти.

Рятувальні роботи не припинялися і вночі

Тим часом стало відомо, що ще рік тому місцеві вчені попереджали про ризик обвалення будинку. Житловий комплекс «Чемплейн-Тауерс-Саут» був побудований на самому березі Атлантичного океану. Рієлтори пропонували квартири у ньому за 600−700 тисяч доларів та розповідали, який прекрасний вид відкривається з будь-якого вікна.

Так виглядала багатоповерхівка до обвалення

У 2020 році вчені Міжнародного університету Флориди виявили, що «Чемплейн-Тауерс-Саут» сповзає в океан. Цей процес був непомітний. Будинок наближався до води на 2 мм щорічно. Крім того, висока вологість стала причиною підвищеного зносу будівлі. Сталеві конструкції проржавіли, а бетон був пошкоджений у багатьох місцях. Вчені заявили про необхідність проведення термінового ремонту.

Рятувальники виявили, що підвал будинку затоплений. Це побічно підтверджує версію вчених

Також з'ясувалося, що деякий час тому на даху багатоповерхівки розпочалися ремонтно-будівельні роботи. Туди підняли необхідну для цього техніку, обладнання, будматеріали.

Тепер вчені говорять, що ця додаткова вага, ймовірно, спровокувала обвал.

Так виглядає місце обвалення багатоповерхівки з висоти пташиного польоту

Однак місцева влада заперечує таке пояснення причин трагедії. Вона вважає, що роботи на даху проводилися відповідно до заходів безпеки. Розслідування триває. Поки його проводить поліція округу Майамі-Дейд.

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