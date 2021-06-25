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У Чехії під час занять майже два десятка школярів знепритомніли: що сталося

16:22 25 червня 2021
У Чехії під час занять майже два десятка школярів знепритомніли: що сталося

У чеському місті Соколові у школі раптово втратили свідомість відразу 20 дітей. Інцидент стався вранці 25 червня — підлітки один за одним почали втрачати свідомість, повідомляє «Новий день».

Під час святкування закінчення навчального року спочатку два учні поскаржилися на погане самопочуття. Через кілька годин кількість постраждалих збільшилася до 20 осіб.

В школу направили 8 екіпажів швидкої допомоги, пожежників й поліціянтів. Учнів госпіталізували у різні лікарні. Відзначається, що особливо важких випадків, що загрожують життю, не виявлено.

Зараз з'ясовуються причини події. Пожежники й поліція перевіряють, чи є витік хімічної речовини і що саме сталося в будівлі. Можливо, проблеми виникли через їжу.

Нагадаємо, у Харкові з підозрою на харчове отруєння госпіталізували 45 осіб, серед яких 17 дітей. Всі хворі вживали страви з однієї мережі ресторанів. Ресторатори спочатку зобов'язалися сплатити лікування постраждалих, але потім відмовили.

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