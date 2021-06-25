Принц Гаррі прилетів до Лондона

У п'ятницю, 25 червня, принц Гаррі прилетів з Лос-Анджелеса до Лондона. Він скористався послугами компанії American Airlines. Літак Boeing 777−323, що виконував рейс AA134, вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса 24 червня о 19:00 (25 червня 05:00 за київським часом) та приземлився в аеропорту Хітроу 25 червня о 12:38 за лондонським часом (14: 38 за київським часом).

Герцог Сассекський прибув якраз вчасно, щоб встигнути провести у самоізоляції необхідні п'ять діб, перш ніж отримати можливість взяти участь у церемонії відкриття пам'ятника принцесі Діані. Вона пройде 1 липня. Очікується, що там же обов'язково буде і принц Вільям. Однак, як стало відомо у день прибуття Гаррі до Лондона, брати не стоятимуть поруч. Чинні у Британії заходи боротьби проти пандемії коронавірусу не дозволять їм наблизитися один до одного на публічному заході.

Проте ті, хто переживає через сварку між синами Діани та принца Чарльза, сподіваються, що Вільям та Гаррі все ж зроблять 1 липня крок до примирення.

Статую хочуть відкрити до 60-ї річниці від дня народження Діани. Пам'ятник встановлять у саду перед Кенсінгтонським палацом. Церемонія буде скромною. Запрошені також автор пам'ятника Йен Ренк-Броадлі та дизайнер ландшафту Піп Моррісон.

Принца Гаррі в аеропорт Лос-Анджелеса привіз шофер на Cadillac Escalade 2021 року випуску. Такий автомобіль коштує 76,5 тисячі доларів.

Меган Маркл залишилася вдома з двома маленькими дітьми — сином Арчі та донькою Лілібет. Нагадаємо, Сассекси живуть в особняку у Монтесіто, який вони купили за 15,3 мільйона доларів.

Частину грошей на покупку будинку подружжю дав принц Чарльз. У четвер, 24 червня, з'ясувалося, що він виділив Гаррі кілька мільйонів доларів зі спеціального фонду вже після того, як його молодший син склав із себе обов'язки члена королівської сім'ї. А це означає, що герцог Сассекський збрехав, коли в інтерв'ю Опрі Уїнфрі поскаржився на своїх родичів. Гаррі заявив тоді, що батько й інші члени королівської сім'ї практично позбавили його фінансування. Саме з цієї причини він та Меган були змушені шукати роботу та укладати контракти, за що їх критикують у Букінгемському палаці.

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