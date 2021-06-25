З'явилося відео моменту обвалення багатоповерхівки у Флориді

У місті Сарфсайд, штат Флорида, тривають пошуки зниклих безвісти в результаті обвалення багатоповерхового житлового будинку. Місцева влада поки підтвердила загибель однієї людини. А ось кількість зниклих безвісти зросла у порівнянні з початковими даними вдвічі та становить на цей час 99 осіб.

Це кілька латиноамериканських сімей, зокрема рідна сестра першої леді Парагваю Софія Лопес Морейра, її чоловік та троє дітей. Представники єврейської громади Сарфсайда повідомили, що не можуть зв'язатися з 36 людьми, які проживали у 12-поверховому будинку «Чемплейн-Тауерс-Саут».

Члени 15 сімей змогли покинути багатоповерхівку самостійно ще до прибуття рятувальників. Трагедія сталася вночі. Люди спали. Їх розбудив гуркіт. «Я спочатку не зрозумів, що відбувається. Було схоже на гуркіт грому. Я виглянув у вікно та побачив внизу купу уламків. Всюди були клуби пилу. Я розбудив дружину, і ми кинулися з квартири. Але коли я відкрив двері, сходового майданчика просто не було — якісь шматки бетону та арматури…» - розповідає Баррі Коен.

Рятувальникам поки вдалося витягнути зі зруйнованого будинку 36 осіб. Точну кількість мешканців назвати ніхто не може. Будинок було побудовано у 1981 році. Там було багато квартир з двома спальнями. Ще на початку червня рієлтори пропонували їх за 600−700 тисяч доларів. Ціна була немаленькою, тому багато квартир здавалися в оренду приїжджим. Люди жили у Сарфсайді, а засмагати та веселитися їздили до Маямі.

Причина обвалення не встановлена. Рятувальники, які дісталися до гаража, що розташовувався на нульовому поверсі, кажуть, що це приміщення затоплено. Експерти вважають, що це доводить версію повільного сповзання ґрунту. Це й призвело до обвалення багатоповерхівки, яка стояла дуже близько до води.

Тим часом американські телеканали показали відео моменту обвалення будинку, яке було зняте одним з користувачів Twitter.

Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Флорида. Це дозволить виділити фінансову допомогу штату з федерального фонду. Він також уповноважив Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях сприяти здійсненню необхідних надзвичайних заходів та мобілізувати на свій розсуд обладнання та ресурси, що необхідні для пом'якшення наслідків обвалення будинку у Сарфсайді.

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