«Покаявшогося» Протасевича перевели під домашній арешт

Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких затримали у аеропорту Мінсьуа, примусово посадивши літак Ryanair, перевели під домашній арешт.

Як повідомляє російська служба ВВС, дівчина наразі перебуває в орендованій квартирі у Мінську. Вітчим Софії Сергій Дудич не говорить, чи знято з його пасербиці звинувачення, щоб не нашкодити їй.

Про переведення сина під домашній арешт розповів журналістам і батько Романа Дмитро Протасевич. Він не береться коментувати цей крок влади Білорусі, не виключаючи, що його сина «втягнули в якусь політичну авантюру».

За його інформацією, звинувачення з Романа і Софії не зняті.

«Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорять. Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їхніх побутових умов. Зрештою, що буде далі, невідомо», — додав він.

Нагадаємо, що Роман Протасевич дав «визнавальне» інтерв'ю і заявив, що інформація про те, що ніс йому зламав особисто Олександр Лукашенко, неправдива.

У той же час Євросоюз, який ввів індивідуальні санкції проти фізичних та юридичних осіб РБ, схвалив обмежувальні заходи і для низки сфер економіки Білорусі.

Фото з Вікіпедії.

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