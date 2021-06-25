27.31 / 27.55 32.52 / 32.95
Київ: +33
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Покаявшогося» Протасевича перевели під домашній арешт

9:29 25 червня 2021
Роман Протасевич

Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, яких затримали у аеропорту Мінсьуа, примусово посадивши літак Ryanair, перевели під домашній арешт.

Як повідомляє російська служба ВВС, дівчина наразі перебуває в орендованій квартирі у Мінську. Вітчим Софії Сергій Дудич не говорить, чи знято з його пасербиці звинувачення, щоб не нашкодити їй.

Про переведення сина під домашній арешт розповів журналістам і батько Романа Дмитро Протасевич. Він не береться коментувати цей крок влади Білорусі, не виключаючи, що його сина «втягнули в якусь політичну авантюру».

За його інформацією, звинувачення з Романа і Софії не зняті.

«Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорять. Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їхніх побутових умов. Зрештою, що буде далі, невідомо», — додав він.

Нагадаємо, що Роман Протасевич дав «визнавальне» інтерв'ю і заявив, що інформація про те, що ніс йому зламав особисто Олександр Лукашенко, неправдива.

У той же час Євросоюз, який ввів індивідуальні санкції проти фізичних та юридичних осіб РБ, схвалив обмежувальні заходи і для низки сфер економіки Білорусі.

Фото з Вікіпедії.

380

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дефендер

Кораблі НАТО можуть стріляти по росіянах: в Україні розповіли, що тоді буде

Андрій Шевченко та Андрій Ярмоленко

Повернення Ярмоленка і Малиновського, «паненка» Бущана: новини з табору збірної України на Євро-2020

Поліцейський і діти

НП у Кирилівці: дітей, яких віднесло вітром, вдалося зловити

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.