У США впав багатоповерховий будинок, десятки людей під завалами: шокуюче відео

Вранці 24 червня у місті Сарфсайд, штат Флорида, обвалився багатоповерховий житловий будинок. Як повідомляє телеканал CBS, загинула щонайменше одна людина. Але це не остаточні дані. Мер міста Чарльз Беркетт заявив, що не менше 50 осіб вважаються поки зниклими безвісти. Вони не виходять на зв'язок. Не можна виключати ймовірність того, що ці люди перебувають під завалами.

Ще 10 осіб отримали медичну допомогу. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, але їхньому життю ніщо не загрожує.

Пожежникам, що прибули на місце трагедії, довелося за допомогою висувних драбин знімати мешканців, які стояли на балконах в очікуванні допомоги.

У рятувальній операції беруть участь близько 80 пожежних бригад. Вони прибули з Маямі. У самому Сарфсайде проживає менш як 6 000 осіб. Це невелике містечко.

Будинок був відомий у місті як «Чемплейн-Тауерс-Саут». У 12-поверхівці проживало не менше 400 осіб.

Очевидці розповідають, що обвалення будинку нагадувало потужний землетрус. Однак причина трагедії поки не відома. Повідомляється про те, що налякані мешканці викидали з вікон дітей, щоб врятувати їх. На землі біля будинку розклали матраци, та діти падали на них.

У пошуку тих, що вижили, використовуються спеціально навчені собаки. Мер Беркетт заявив, що рятувальники працюватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб оглянути кожен камінь, кожну щілину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про інцидент у Малібу, штат Каліфорнія. Там обвалився балкон, на якому стояли учасники вечірки. Травми отримали щонайменше 10 осіб.

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