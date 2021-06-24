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Інцидент із британським кораблем в Чорному морі: Джонсон відповів на погрози Москви

17:43 24 червня 2021
борис джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон жорстко відреагував на ультиматуми з Москви. Після інциденту з британським есмінцем в Чорному морі Росія висловила протест послу Великобританії і застерегла від повторної появи британських судів в тому районі. Джонсон на це заявив, що його країна — у своєму праві і абсолютно правильно робить, що відстоює верховенство закону і свободу судноплавства. Про це повідомляє The Mirror.

«Це зона відповідальності (британського) Міністерства оборони, але якщо ви хочете дізнатися мою думку, я вважаю, що було абсолютно резонно використовувати міжнародні води. Важливо, що ми не визнаємо російську анексію Криму, він — частина суверенної української території. Було абсолютно правильно, що ми відстоювали закон і свободу судноплавства, вибираючи найкоротший маршрут між двома точками», — пояснив прем'єр.

«Ми не визнаємо незаконну російську анексію Криму, — наполягає Джонсон. — То були українські води, і було правильно використовувати їх, щоб пройти з точки А в точку Б «.

До звинувачень російського МЗС Джонсон поставився з гумором. «Ну, це ж ведмідь», — заявив британський прем'єр.

Нагадаємо, Росія заявила, що її військові відкрили попереджувальну стрільбу по есмінцю Великобританії Defender, що проходив поблизу від Криму. У Міноборони Великобританії на це відповіли, що їх есмінець ніхто «попереджувально» не обстрілював і не бомбив, але в будь-якому випадку російські військові не завадять виконувати поставлені завдання. У МЗС РФ заявили, що «можуть бомбити не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють».

фото commons.wikimedia.org

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