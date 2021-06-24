Трейлер фільму про втечу Меган Маркл та принца Гаррі у США розвеселив користувачів соцмереж

На сторінці телеканалу Lifetime в Instagram з'явився 20-секундний трейлер фільму «Гаррі та Меган: Втеча з палацу». Прем'єру картини заплановано на осінь. Автори взяли на себе сміливість розповісти драматичну історію того, як принц Гаррі прийняв рішення відмовитися від виконання обов'язків члена королівської сім'ї та виїхати з дружиною та сином Арчі у США.

«Не кожна казка має ідеальний фінал. Пропонуємо вам поглянути на перші кадри з фільму про Меган та Гаррі», — сказано в описі до трейлеру.

Британська газета The Daily Mail повідомляє, що користувачі соцмереж бурхливо відреагували на пост Lifetime. Їх неабияк повеселили короткі діалоги Гаррі та Меган у виконанні акторів Джордана Діна та Сідні Мортон.

«Я бачу, що тебе буквально труять до смерті та я безсилий зупинити це!» — вимовляє «Гаррі».

«О господи… Я задихалася від сміху. Подумала спочатку, що це жарт, але потім зрозуміла, що це дійсно фільм… І це змусило мене сміятися з новою силою… Який ідіотський фільм, судячи з трейлеру», — пише у Twitter одна з користувачок.

«Повинен привітати Lifetime. Ви довели до досконалості й без того дратівливий тон, яким говорять справжні Сассекси. Сміховинний сценарій, надто драматизовані голоси, дурні фейкові вирази облич. Шедевральний біопік», — вважає ще один коментатор.

Судячи з трейлеру, автори сценарію взяли за основу зізнання принца Гаррі та Меган Маркл, які вони зробили в інтерв'ю Опрі Уїнфрі у березні. Щоб зрозуміти, чи мають рацію глузливі коментатори чи ні, залишається дочекатися виходу фільму.

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