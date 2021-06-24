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Росія організовує інформаційні «вкидання» перед зустріччю Зеленського з Меркель, — Копитько

15:59 24 червня 2021
Ангела Меркель

РосЗМІ по-своєму інтерпретували заяву Меркель про взаємодию Євросоюзу з РФ. Про це у Facebook заявив український журналіст Олексій Копитько.

«Події останніх місяців ясно показали, що коли ми некоординовано реагуємо на численні російські провокації, цього недостатньо. Євросоюз повинен створити механізми, щоб спільно та єдино реагувати на російські провокації», — навів Копитько цитату з DW.

Журналіст стверджує: «Назвати позицію ФРН „проукраїнською“ неможливо. Але піддаватися впливу РФ, яка всіма силами зараз намагається переконати, що позиція Німеччини „антиукраїнська“ та проросійська — нерозумно. Німці діють у своїх інтересах».

А кількість інформаційних провокацій з боку РФ, за його словами, буде наростати при наближенні візиту в Берлін президента України Володимира Зеленського, який відбудеться 12 липня.

Нагадаємо, в Кремлі відреагували на слова Меркель про необхідність діалогу з РФ.

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