У четвер, 24 червня, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес прокоментував інцидент з есмінцем «Дефендер» у Чорному морі. «Королівський флот завжди дотримувався й надалі дотримуватиметься міжнародних морських законів. Нам ніхто не завадить виконувати поставлені завдання», — заявив він газеті The Times.

Як вже повідомляли «ФАКТИ», Міністерство оборони Росії заявило, що британський есмінець вдерся у російські територіальні води біля Криму. Тому корабель був обстріляний береговою охороною. Більш того, у небо було піднято авіацію. Літаки скинули чотири бомби по курсу «Дефендера».

Британська сторона спростувала ці заяви. У Лондоні повідомили, що есмінець знаходився у територіальних водах України, куди зайшов з дозволу українського уряду. «Дефендер» провів деякий час у порту Одеси, потім вийшов звідти та взяв курс на Грузію. У районі мису Фіолент до британського корабля наблизилися катери російської берегової охорони. Члени екіпажу «Дефендер» розповідають, що нарахували у небі понад 20 російських військових літаків. Вони по черзі кружляли над есмінцем на висоті не більше 500 футів (приблизно 150 метрів).

Російські катери передавали по радіо повідомлення з відкритими погрозами, наприклад, «якщо ви не зміните курс, я відкрию вогонь». Однак капітан есмінця Вінсент Оуен не піддався на ці провокації. «Дефендер» продовжив йти своїм курсом.

Кореспондент BBC Джонатан Біл, який знаходиться на борту есмінця, повідомив, що чув постріли. Але вони звучали на досить великій відстані та не загрожували британським морякам. Він також підтверджує, що російські літаки скинули бомби, але зробили це не перед есмінцем, як йдеться у заяві Москви, а за кормою. І це ніяк не могло перешкодити кораблю продовжувати йти заданим курсом. Бомби вибухнули на відстані не менше трьох морських миль (близько 6 кілометрів).

Оуен вважає, що на катерах берегової охорони знаходилися співробітники ФСБ Росії. Саме вони погрожували британцям. Катери трималися за есмінцем на відстані не більше 200 метрів.

Пресслужба уряду Великобританії заявила, що есмінець «Дефендер» слідував з України до Грузії найбільш прямим курсом, який визнано міжнародним морським співтовариством. У заяві підкреслюється, що Британія не визнає анексію Криму Росією та вважає півострів українською територією відповідно до міжнародного законодавства. Отже, «Дефендер» не порушував морських кордонів Російської Федерації.

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