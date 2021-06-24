27.28 / 27.51 32.46 / 32.86
Київ: +34
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

ЄС ввів санкції проти Білорусі: Лукашенко не виключив введення воєнного стану

13:44 24 червня 2021
Лукашенко

Після того, як в Євросоюзі затвердили індивідуальні санкції щодо юридичних та фізичних осіб Білорусі, прийнято рішення і про секторальних санкції.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Ріхард Йозвяк: «Письмова процедура закінчилася. Галузеві санкції ЄС щодо Білорусі схвалені. Вони завдадуть удар по таким секторам, як нафтовий, калійний, банківський, тютюновий і технології спостереження».

Тим часом у Білорусі не виключили можливість введення воєнного стану в умовах введення санкцій, передає телеграм-канал «Пул первого». Про це заявив Олександр Лукашенко, додавши, що ніяких «просідань» в економіці бути не повинно. За його словами, «мерзотникам по той бік кордону» потрібно показати, що «їхні санкції — це їхнє безсилля».

Нагадаємо, що Білорусь потрапила під санкції після ситуації з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака з Романом Протасевичем, який разом з дівчиною знаходиться в СІЗО.

Матеріал про те, на кого поширився четвертий пакет індивідуальних санкцій колективного Заходу, читайте на сайті «ФАКТІВ». До речі, в «чорний список» потрапив і син Олександра Лукашенка.

Фото з сайту президента РБ.

339

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

Страва

Експрес-маринад та салат з кабачків: легка закуска за 20 хвилин від Григорія Германа

Макс Михайлюк і Даша Хлистун

«Холостяк» Михайлюк вперше показав новонароджену дочку

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.