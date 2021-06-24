ЄС ввів санкції проти Білорусі: Лукашенко не виключив введення воєнного стану

Після того, як в Євросоюзі затвердили індивідуальні санкції щодо юридичних та фізичних осіб Білорусі, прийнято рішення і про секторальних санкції.

Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Ріхард Йозвяк: «Письмова процедура закінчилася. Галузеві санкції ЄС щодо Білорусі схвалені. Вони завдадуть удар по таким секторам, як нафтовий, калійний, банківський, тютюновий і технології спостереження».

Тим часом у Білорусі не виключили можливість введення воєнного стану в умовах введення санкцій, передає телеграм-канал «Пул первого». Про це заявив Олександр Лукашенко, додавши, що ніяких «просідань» в економіці бути не повинно. За його словами, «мерзотникам по той бік кордону» потрібно показати, що «їхні санкції — це їхнє безсилля».

Нагадаємо, що Білорусь потрапила під санкції після ситуації з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака з Романом Протасевичем, який разом з дівчиною знаходиться в СІЗО.

Матеріал про те, на кого поширився четвертий пакет індивідуальних санкцій колективного Заходу, читайте на сайті «ФАКТІВ». До речі, в «чорний список» потрапив і син Олександра Лукашенка.

Фото з сайту президента РБ.

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