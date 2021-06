Вбивці журналіста Джамаля Хашоггі проходили підготовку у США

У США назріває гучний скандал навколо Державного департаменту. У вівторок, 22 червня, впливова газета The New York Times опублікувала статтю, в якій стверджується, що четверо громадян Саудівської Аравії, які брали участь у вбивстві опозиційного журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі у Стамбулі у 2018 році, проходили спецвишкіл у Сполучених Штатах. Це був офіційний контракт, який затвердив Держдепартамент.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Хашоггі увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Журналіст, який був змушений виїхати зі своєї країни до США через переслідування, мав намір отримати у дипломатичному представництві документи, що були необхідні йому для оформлення розлучення. На Джамаля чекала його наречена. Хашоггі більше не з'явився.

Турецькі спецслужби та поліція розпочали розслідування. Співробітники консульства запевняли, що видали журналістові документи, які він просив, після чого Джамаль Хашоггі покинув будівлю. Як доказ вони пред'явили запис відеокамер зовнішнього спостереження. Там був зображений чоловік в одязі Хашоггі та зовні схожий на нього.

Однак розслідування показало, що це була інша людина. Джамаля у консульстві схопили, катували, відрізали йому пальці рук, а потім убили. Труп спалили. Все це зробила спеціальна група, яка прилетіла до Стамбула з Ер-Ріяда. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прямо звинуватив владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста.

Через деякий час під тиском неспростовних доказів наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд визнав, що вбивство у Стамбулі скоїли співробітники його спецслужби. Однак він заявив, що вони провели цю операцію за власною ініціативою. Він нібито нічого про це не знав.

Наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Суд у Саудівській Аравії засудив п'ятьох осіб у справі про вбивство Хашоггі до смертної кари, ще 11 отримали різні тюремні терміни.

США ввели санкції проти 76 підданих Саудівської Аравії, які, на думку Вашингтона, були причетні до вбивства журналіста. У лютому 2019 року американська розвідка представила доповідь, в якій йдеться, що операцію з викрадення та вбивства Хашоггі схвалив безпосередньо наслідний принц. В Ер-Ріяді з таким висновком не погодилися.

І ось тепер The New York Times з'ясувала, що четверо вбивць Хашоггі проходили спеціальне навчання у США. Їхню підготовку здійснювало охоронне агентство Tier 1 Group зі штату Арканзас. Їм володіє приватна інвестиційна компанія Cerberus Capital Management. В агентстві не стали заперечувати цю інформацію. Там заявили, що навчання членів саудівської спецгрупи мало оборонний характер та включало вогневу підготовку, протидії нападам, ближній бій та зовнішнє спостереження. Робилося це для «більш ефективного захисту лідерів Саудівської Аравії».

Спецвишкіл чотирьох саудівців розпочався у 2014 році під час президентства Барака Обами та тривав щонайменше до кінця 2017 року. Видання зазначає, що у той час у Саудівській Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд проводив масштабну кампанію з придушення інакомислення. З його відома та згоди людей затримували без суду та слідства та піддавали тортурам. Дії наслідного принца жорстко критикувалися у США і Євросоюзі.

У Держдепартаменті не могли не знати про те, що відбувається у Саудівській Аравії. Але це не завадило відомству схвалити підготовку саудівців у США. «Це доводить тісний зв'язок Вашингтона з автократією Ер-Ріяда та демонструє небезпеку військового партнерства з репресивними урядами», — стверджує газета. Видання також критикує Вашингтон за низький рівень контролю за подібною співпрацею.

Cerberus Capital Management та Tier1 Group зняли з себе будь-яку відповідальність за підготовку саудівців. У компанії й агентстві заявили, що не бачать прямого зв'язку між курсом навчання та вбивством Джамаля Хашоггі. А за перевірку іноземців, які приїжджають для спецвишколу, відповідає Держдепартамент.

