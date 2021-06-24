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«Можемо бомбити і по цілях»: у МЗС Росії прокоментували інцидент з британським есмінцем

11:41 24 червня 2021
Есмінець Дефендер

Після того, як у Міноборони Великобританії заявили, що їхній есмінець у Чорному морі біля берегів окупованого РФ Криму ніхто «попереджувально» не обстрілював і не бомбив, у Росії заявили про готовність застосовувати для захисту «держкордону» і дипломатичні, і військові засоби.

Як повідомляє «Інтерфакс», заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який згадав про міжнародне право, заявив, що РФ «може звертатися до здорового глузду», але «може і бомбити не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють».

Так російських дипломат відповів на питання про те, що РФ робитиме для «запобігання ситуації з британським есмінцем у Чорному морі».

Представник країни, що окупувала український півострів, заявив про «недоторканності територіальної цілісності Росії» і «непорушності її кордонів», назвавши це «абсолютним імперативом» і додав: «Ми стоятимемо на сторожі всього цього як дипломатичними і політичними, та, за необхідності, і військовими засобами».

Нагадаємо, що інцидент стався напередодні, 23 червня, в районі мису Фіолент, повз якого у територіальних водах України йшов з Одеси британський есмінець «Дефендер». Росіяни заявили про «попереджувальне бомбометання» по курсу корабля. І опублікували відео, зняте з літака та безпілотника.

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