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Аварія літака МАУ під Тегераном: у Канаді заявили, що Іран не надав достовірного пояснення

9:54 24 червня 2021
Літак МАУ збили в Ірані

Невдовзі після того, як Верховний суд Онтаріо за низкою цивільних позовів визнав авіакатастрофу «Боїнгу» МАУ у небі над Тегераном навмисним терористичним актом, здійсненим Сторожею ісламської революції, у Канаді заявили, що Іран так і не надав достовірного пояснення, чому і як його військові збили пасажирський літак.

Як передає СВС, канадські експерти протягом восьми місяців аналізували всі дані, пов'язані трагедією, і прийшли до висновку, що у Канади немає власних підтверджень того, що катастрофа була «заздалегідь продумана».

«Хоч судово-медична група не знайшла доказів, що рейс PS752 було збито навмисно, це ніяким чином не звільняє Іран від відповідальності за смерть 176 невинних людей», — йдеться у звіті експертів.

Також в документі зазначається, що іранська влада своєю дією і бездіяльністю створили небезпечні умови, за яких оператор бойової системи мав можливість запустити ракети. Даний звіт дає можливість Канаді ввести санкції відносно Ірану.

Раніше у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch заявляли, що іранські служби безпеки тиснули на рідних жертв авіакатастрофи — людей затримували, допитували і залякували, а також стежили за тими, хто відвідував місця поховань жертв.

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