Інцидент з британським есмінцем у Криму: Росія оприлюднила відео

Інцидент, який стався з британським есмінцем Defender в районі мису Фіолент біля берегів окупованого Криму, в Росії назвали порушенням держкордону. Російський «Інтерфакс» опублікував відео події.

За інформацією агенції, спочатку попереджувальну стрільбу відкрив російський прикордонний сторожовий корабель, потім літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського корабля.

Після цього Defender пішов від берегів окупованого півострова.

Нагадаємо, в оборонному відомстві Великобританії інформацію про стрілянину спростували. Там заявили, що корабель ВМС Великобританії здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.

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