Випускник наклав на себе руки після того, як дізнався результати іспиту
У російській Уфі загинув 18-річний хлопець. Причиною став поганий результат Єдиного державного іспиту (ЄДІ), повідомляє «Башинформ».
Трагедія сталася у столиці Башкирії 21 червня.
Випускник школи пішов з дому після того, як побачив свої результати з ЄДІ. Підліток пішов з дому приблизно 9 вечора в засмучених почуттях. Він навіть не розповів матері про результати іспиту, за нього це зробив батько.
Мати одразу ж звернулася в поліцію.
Відомо, що хлопець добре вчився й розраховував на високі результати ЄДІ.
19 червня йому виповнилося 18 років.
Тіло підлітка знайшли у покинутій будівлі в одному з мікрорайонів міста. Хлопець наклав на себе руки. При ньому була знайдена передсмертна записка.
Нагадаємо, днями у Москві звів рахунки з життям син легендарного рок-музиканта Олександра Башлачова.
Раніше в Києві наклала на себе руки 14-річна дівчинка. Вона вистрибнула з верхнього поверху багатоповерхового будинку і розбилася.
фото https://www.bashinform.ru/138
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