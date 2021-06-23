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Випускник наклав на себе руки після того, як дізнався результати іспиту

15:08 23 червня 2021
хлопець

У російській Уфі загинув 18-річний хлопець. Причиною став поганий результат Єдиного державного іспиту (ЄДІ), повідомляє «Башинформ».

Трагедія сталася у столиці Башкирії 21 червня.

Випускник школи пішов з дому після того, як побачив свої результати з ЄДІ. Підліток пішов з дому приблизно 9 вечора в засмучених почуттях. Він навіть не розповів матері про результати іспиту, за нього це зробив батько.

Мати одразу ж звернулася в поліцію.

Відомо, що хлопець добре вчився й розраховував на високі результати ЄДІ.

19 червня йому виповнилося 18 років.

Тіло підлітка знайшли у покинутій будівлі в одному з мікрорайонів міста. Хлопець наклав на себе руки. При ньому була знайдена передсмертна записка.

Нагадаємо, днями у Москві звів рахунки з життям син легендарного рок-музиканта Олександра Башлачова.

Раніше в Києві наклала на себе руки 14-річна дівчинка. Вона вистрибнула з верхнього поверху багатоповерхового будинку і розбилася.

фото https://www.bashinform.ru/

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Випускник наклав на себе руки після того, як дізнався результати іспиту

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