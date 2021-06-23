Названо найдорожчі міста у світі для проживання іноземців: на якому місці Київ

Американська консалтингова фірма Mercer опублікувала свій щорічний рейтинг найдорожчих для проживання іноземців міст світу. Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, у скільки обійдеться цього літа відпочинок на українських курортах. Експерти аналізували безліч параметрів — вартість житла, продуктів харчування, транспорту, понад 200 непродовольчих товарів і цілої низки побутових послуг. Mercer складає свій рейтинг на допомогу компаніям і урядам усього світу, щоб їм легше було зрозуміти, скільки платити своїм співробітникам та представникам у тому чи іншому місті.

Київ посів 106-е місце з 209 міст, що увійшли до списку. Добре це чи погано, судіть самі. Москва, наприклад, знаходиться на 21-му місці, а Рига — на 113-му, Таллінн — на 146-му.

Перша десятка виглядає наступним чином:

1. Ашгабат

2. Гонконг

3. Бейрут

4. Токіо

5. Цюрих

6. Шанхай

7. Сінгапур

8. Женева

9. Пекін

10. Берн

Столиця Туркменістану минулого року займала друге місце. Тепер вона потіснила з першого місця Гонконг. Однак експерти Mercer пояснюють, у чому різниця між цими містами.

Невиправдано висока вартість життя для іноземців в Ашхабаді пов'язана не з ростом добробуту міста та країни, а з важкою економічною кризою. У Туркменістані спостерігається стійке зростання інфляції. Значна частина населення республіки зубожіла.

Криза триває вже сім років. Вона була викликана різким падінням цін на природний газ, яке сталося у 2014 році та вдарило по туркменській економіці. Навесні правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) опублікувала свою доповідь по ситуації у Туркменістані. «З 2016 року всі сильніше стала відчуватися нестача субсидованого продовольства, люди змушені годинами стояти у чергах, щоб купити продукти за доступними цінами, але часто їм доводиться йти з порожніми руками», — йдеться у документі.

Багато жителів Ашгабата з великими труднощами можуть собі дозволити навіть основні продукти харчування. Біля магазинів часто вишиковуються черги за хлібом або борошном, оскільки у країні постійно не вистачає продовольства. Однак у травні президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов оголосив про програму розширення Ашгабата. Він обіцяє зробити столицю республіки «одним з найуспішніших міст у світі».

Іноземні компанії, які хочуть працювати на туркменському ринку, змушені слідувати негласним правилам. Туркменістан дуже багатий природним газом. Тим він й приваблює великі корпорації. І вони орендують дороге житло для своїх працівників, щоб підтримати імідж Ашгабата як міста, що процвітає.

Схожа ситуація із Бейрутом. У Лівані теж уже багато років панують економічна криза та висока інфляція. А тут ще торік третю частину Бейрута зруйнував потужний вибух у порту. Плюс пандемія коронавірусу … Столиця Лівану стрибнула в рейтингу вгору з 45-го на третє місце!

Так що Ашгабат та Бейрут — це виняток з правила. А саме правило говорить про те, що дорогими для проживання іноземців є міста, які є міжнародними діловими центрами. Зазвичай вони розташовані у країнах, які переживають стрімке економічне зростання. Тому в першій десятці Гонконг, Шанхай, Пекін (всі три — це Китай). Сінгапур та Токіо традиційно є головними діловими центрами в Азії. Присутність у першій десятці одразу трьох швейцарських міст — Цюрих, Женева, Берн — підтверджують правило, а заодно й справедливість твердження про те, що у Швейцарії все дорого.

Тенденція зниження курсу американського долара стосовно євро призвела до того, що Нью-Йорк не потрапив в першу десятку та опинився нижче Лондона, який займає 18-е місце. Париж зробив стрибок вгору з 50-го на 33-е місце.

З міст колишнього СРСР нижче за всіх розташувалися Тбілісі (207-е місце) та Бішкек (останнє 209-е місце).

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