Військові Путіна відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю у Чорному морі

Біля берегів окупованого РФ Криму російські військові відкривали попереджувальну стрільбу по есмінцю Великобританії Defender, який нещодавно заходилв в одеський порт разом з фрегатом ВМС Нідерландів «Евертсом».

Як повідомляє «ТАСС», «попереджувальне бомбометання» виконав і бомбардувальник Су-24М.

Так, у Міноборони РФ заявили, що британських військових попередили про застосування зброї у разі порушення «державного кордону РФ». «Запобіжну стрілянину» відкривав і російський сторожовий катер.

Відзначається, що російський бомбардувальник використав чотири осколково-фугасні авіабомби, і що британський корабель покинув район, який у РФ назвали «державним кордоном Росії».

«Кордоном» окупанти вважають район Чорного моря біля Фіоленту.

Нагадаємо, що раніше у порт Одеси заходив патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV Trent.

Фото з Вікіпедії.

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