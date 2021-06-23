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Дівчина застрелила вітчима, який ґвалтував її з 12 років і змусив народити йому чотирьох дітей

13:26 23 червня 2021
Суд

У Франції присяжні та судді розглядають резонансну справу Валері Бако, яка вбила людину, але, тим не менш, її доля не може не викликати співчуття. Про це пише сайт РенТВ з посиланням на Guardian.

Валері було 12 років, вона жила з матір'ю-алкоголічкою та вітчимом — Деніелом Полеттом. Чоловік часто гвалтував дівчинку, а мати ставилася до цього безралічно. Але Валері домоглася правосуддя — вітчима посадили за педофілію та інцест.

Але через три роки Деніел Полетт повернувся додому — до 15-річної Валері. Він ґвалтував і бив дівчинку. Коли в 17 років вона завагітніла, вітчим одружився на ній. Валері народила від нього чотирьох дітей.

Коли Полетт пішов на пенсію, він почав торгувати тілом Валері — відвозив її на пустир в машині, де вона відпрацьовувала гроші на задньому сидінні. При собі у Полетта завжди був пістолет. Але в один з вечорів 40-річна Валері не витримала і, відібравши зброю, застрелила чоловіка. Вона боялася за себе та дітей.

Старші сини допомогли їй заховати тіло батька, але через рік злочин розкрили. Валері заарештували, та люди з усього світу підписали петицію про її звільнення. Справу розслідували близько чотирьох років, тепер призначено слухання, яке триватиме тиждень.

Нагадаємо, закарпатець знущаннями довів пасербицю до самогубства.

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