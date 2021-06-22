Кривава драма в оздоровчому таборі: старша вожата зарізала колегу

У Підмосков'ї старша вожата дитячого табору зарізала свою колегу, з якою разом проходила студентську практику.

Інцидент стався в дитячому оздоровчому санаторії «Добре» в 30 кілометрах на північний схід від столиці.

Як повідомив Лайф, після відбою подруги вирішили відпочити, скрасивши нудьгу алкоголем. Після півночі дівчата щось не поділили, в результаті чого 22-річна Олександра О. схопила ніж і завдала точний удар в серце 20-річній Аллі Ф., яка померла на місці.

Вбивця і її жертва

Зараз з'ясувалося, що предметом спору було звання кращого вожатого в таборі.

Сама підозрювана отримала легку травму руки. Прокуратура Московської області проводить перевірку за фактом вбивства.

А в травні випадок невмотивованої агресії стався в Єкатеринбурзі — там неадекват з ножем накинувся на гуляли в парку і зарізав трьох осіб, перш ніж його знешкодили.

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