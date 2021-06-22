Меган Маркл бреше: з'явився беззаперечний доказ

Британські журналісти викрили принца Гаррі та Меган Маркл у брехні. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у Великобританії та США розгорівся неабиякий скандал навколо імені доньки герцога та герцогині Сассекських. Маля з'явилося на світ 4 червня. Гаррі та Меган офіційно оголосили про народження другої дитини 6 червня. Дівчинку назвали на честь її прабабусі Єлизавети II та бабусі — принцеси Діани.

У свідоцтві про народження записано, що її звуть Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. Лілібет — це ласкаве прізвисько, яке британська королева отримала у дитинстві. Їй було важко вимовити своє ім'я, і вона вимовляла англійське Елізабет як Лілібет. Спочатку так її став називати батько, король Георг VI. За ним — решта членів королівської сім'ї.

Сассекси заявили, що Гаррі розмовляв з Її Величністю по телефону й обговорив з нею ім'я, яке хотів би дати доньки. Королева погодилася та була дуже зворушена.

Однак представники Букінгемського палацу спростували це твердження. Вони наполягають на тому, що Гаррі ніколи не просив дозволу Єлизавети II використовувати її дитяче прізвисько як ім'я для своєї другої дитини. Взагалі питання імені дочки Сассексів жодного разу не підіймалося. Проте Меган Маркл та її американські друзі, які пов'язані з мас-медіа, продовжували гнути свою лінію. Більш того, герцог та герцогиня направили керівництву BBC офіційний лист з попередженням про те, що вони подадуть до суду на британську телерадіокомпанію та її репортера, який у прямому ефірі заявив, що подружжя не просило згоди королеви щодо імені доньки.

І ось тепер з'ясувалося, що 31 травня Сассекси зареєструваи домен LiliDiana.com. Це сталося за чотири дні до появи на світло їх другої дитини. А в день, коли вона народилася, тобто 4 червня, вони ж зареєстрували ще один домен — LilibetDiana.com.

Нагадаємо, про народження дочки Гаррі та Меган повідомили тільки 6 червня. При цьому не раз підкреслювали, що Єлизавета II стала першою у королівській родині, кому щасливий батько подзвонив та розповів про поповнення. Саме тоді він нібито й заговорив про ім'я для доньки.

Британська газета The Telegraph попросила Сассексів пояснити цю очевидну невідповідність у датах. Спочатку, ще до народження дівчинки, вони купують та реєструють домен та використовують її майбутнє ім'я, та тільки потім просять згоди королеви?

Прессекретар герцога та герцогині спробував вийти з делікатного становища таким чином. «Як це часто роблять публічні особи, було заздалегідь придбано або зареєстровано певне число доменів з назвами, які потенційно могли збігтися у майбутньому з ім'ям дитини. Це було необхідно, щоб захиститися від експлуатації обраного імені…» — заявив представник Сассексів. Він також натякнув, що у разі, якби королева відмовилася дати свій дозвіл, герцог та герцогиня вибрали б для доньки інше ім'я — з тих, які використовувалися у назвах зареєстрованих ними доменів.

Таке пояснення виглядає непереконливо, оскільки про інші домени нічого не відомо. Прессекретар відмовився уточнити їхню кількість та назви.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі у найближчу добу повинен прилетіти до Британії, якщо він хоче бути присутнім на церемонії відкриття пам'ятника принцесі Діані. Меган Маркл залишиться у Каліфорнії з Арчі та Лілібет.

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