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Культовий автомобіль з першого «Форсажу» було продано за 550 тисяч доларів

15:01 22 червня 2021
Пол Уокер та машина Toyota Supra з першої частини «Форсажа»

У США з аукціону було продано автомобіль, на якому їздив герой Пола Уокера у першій частині культового голлівудського бойовика «Форсаж». Помаранчева Toyota Supra 1994 року випуску була куплена невідомим за 550 тисяч доларів. Як уже повідомляли «ФАКТИ», зараз в українському прокаті йде «Форсаж 9».

Знімальна група першої частини обрала для Уокера серійну модель, проте замовила каліфорнійській фірмі The Shark House зробити оригінальний тюнінг. Авто запам'яталося мільйонам глядачів. Особливо врізався у пам'ять малюнок, який здобув популярність як Nuclear Gladiator («Ядерний гладіатор»).

Для зйомок другої частини «Форсажа» машину перефарбували, та на ній вже їздив інший персонаж. Однак фанатам франшизи це не сподобалося.

Популярність оригінального «Ядерного гладіатора» виявилася настільки великою, що компанія Toyota вирішила випустити нову Supra, хоча у 1998 році оголосила про зняття з виробництва цієї моделі. Свій план японська фірма реалізувала у 2020 році.

Toyota Supra 2020 року випуску

Цікаво, що стару Toyota Supra, не пов'язану з «Форсажем», сьогодні можна купити у колекціонерів за 135 тисяч доларів.

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