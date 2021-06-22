Кінець тандему: Путін завершив політичну кар'єру Медведєва

У суботу, 19 червня, в Москві відбувся передвиборчий з'їзд партії «Єдина Росія». Він проводився вже в 20-й раз, і Кремлю дуже хотілося зробити все з помпою. Але завадив коронавірус — напередодні з'їзду у російській столиці різко стрибнуло вгору число нових випадків зараження коронавірусом, і московський мер Сергій Собянін був змушений ввести частковий локдаун. Тому кількість делегатів з'їзду скоротили втричі.

Головною подією став виступ президента Росії Володимира Путіна. Він сам не є членом «Єдиної Росії», але двічі очолював партійний список кандидатів на виборах в Державну думу — у 2007-му і 2011 роках. Цього разу Путін до списку не увійшов. Як вважають деякі російські політологи, зробив він це з обережності. Рейтинг «Єдиної Росії» серйозно зіпсований, і президент побоюється, що партія невдало проведе у вересні загальні вибори. А це негативно відіб'ється на його власному рейтингу.

Проблема низької популярності партії влади вплинула на процес формування списку кандидатів в цілому. У ньому не виявилося голови «Єдиної Росії» Дмитра Медведєва. Перші два рядки посіли міністр оборони Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров. За різними опитуваннями, тільки вони мають стабільно високі рейтинги довіри у росіян. Крім того, до п'ятірки увійшли головлікар «ковідного» госпіталю в Комунарці Денис Проценко, уповноважена з прав дитини при президенті Анна Кузнецова та співголова «Загальноросійського народного фронту» Олена Шмельова. Делегатів з'їзду не збентежило, що з цієї п'ятірки тільки Шойгу є в «Єдиній Росії».

Було заявлено, що список кандидатів складався за безпосередньої участі Путіна. «Федеральний список повинні очолити як політичні важковаговики, так і люди відносно нові, які представляють найбільш важливі напрямки нашого життя», — підкреслив російський президент.

Прибравши Медведєва зі списку, Путін сподівається зробити «обличчя» партії влади більш привабливим для виборців. Примітно також те, що незадовго до з'їзду Проценко і Кузнєцова заявляли журналістам, що не збираються балотуватися в депутати. Мабуть, з ними провели «бесіду». Втім, присутність у федеральному списку зовсім не робить обов'язковою подальшу роботу в Державній думі. У разі перемоги Проценко і Кузнєцова можуть відмовитися від мандатів на користь інших представників «Єдиної Росії», які стоять у нижній частині списку. І тоді знову спливе Дмитро Медведєв…

А поки Путін у своїй промові надавав чинному уряду купу доручень. Президент пообіцяв виділити мільярди рублів на будівництво і ремонт доріг, освіту та медицину. Причому попросив відремонтувати дороги влітку, тобто ще до виборів. Послання виборцям просте та зрозуміле: хочете отримати дороги без ям і вибоїн — голосуйте за «Єдину Росію». І голосуйте за неї, якщо хочете гроші на федеральну програму медичної реабілітації…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть сестри Сергія Шойгу. Лариса Шойгу була депутатом Держдуми та померла від інсульту на тлі коронавірусної хвороби.

Фото з сайту kremlin.ru

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