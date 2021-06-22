В Google масшабний збій: з якими проблемами зіткнулися користувачі

Вранці у вівторок, 22 червня, в Google зафіксований черговий масштабний збій.

Збій підтверджує downdetector. Так, інтернет-користувачі, зокрема, власники гаджетів на Android, скаржаться на проблеми з доступам до сайтів, пошти, ряду додатків. Скарги надходять з США, Австралії, Росії. Є проблеми і в українців.

Деякі інтернет-користувачі відзначають, що проблеми почалися після виходу оновлень для програмного забезпечення.

Нагадаємо, що збій, що стався наприкінці 2020 року, коли «відмовили» YouTube та сервіси Google, спеціалізоване видання TechCrunch оцінило як «безпрецедентний».

Фото з Pixabay.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter