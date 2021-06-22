У вівторок, 22 червня, принц Гаррі повинен протягом найближчих 24 годин повернутися до Великобританії, якщо він хоче взяти участь у відкритті пам'ятника принцесі Діані. Церемонія запланована на 1 липня. Згідно з правилами, що діють у Сполученому Королівстві, будь-яка людина, яка перетинає британський кордон, повинна провести наступні 10 діб у самоізоляції. Тому у Гаррі вкрай мало часу.

Мається на увазі, що герцог Сассекський самоізолюється у своїй колишній резиденції — Фрогмор-котеджі. Нагадаємо, цей будинок Гаррі та Меган Маркл отримали як весільний подарунок від Єлизавети II. Герцогиня затіяла там масштабну реконструкцію, яка обійшлася британським платникам податків у 2,4 мільйона фунтів (приблизно 3,5 мільйона доларів). Однак Сассекси пожили в оновленому котеджі недовго — вони покинули Британію та влаштувалися у США. Повертатися Гаррі та Меган наміру не мають.

Фрогмор-котедж

Щоб вгамувати обурення британської громадськості щодо грошей, які були витрачені з казни на реконструкцію будинку, Сассекси повернули державі всю суму. Більш того, Гаррі передав ключі від Фрогмор-котеджу своїй кузині принцесі Євгенії та її чоловікові Джеку Бруксбенку. Він сказав, що будинок тепер в їхньому повному розпорядженні, принаймні, на той час, поки Сассекси знаходяться у США.

Принцеса Євгенія і її чоловік зі своїм первістком

Євгенія та Джек переїхали до котеджу та живуть там разом зі своїм сином Августом, який нещодавно народився. Однак вони не стали зловживати щедрістю Гаррі та Меган. Будинок розділили на дві частини. Однією з них принцеса та її чоловік не користуються.

Це виявилося дуже зручно для Гаррі, коли він прилітав на батьківщину, щоб взяти участь у похованні свого діда принца Філіпа. Тоді герцог Сассекський також провів 10 діб у самоізоляції у котеджі.

Газета The Daily Mail вважає, що цього разу молодший син Діани та принца Чарльза буде діяти так само. Втім, Гаррі може скористатися інший опцією. Заходи, що діють у країні, дозволяють після перетину британського кордону пройти ПЛР-тест та провести в ізоляції п'ять діб, якщо результат виявиться негативним. Так чи інакше герцога Сассекського чекають у Британії найближчими днями.

У ЗМІ та соцмережах гаряче обговорюється сварка між Гаррі та Вільямом. Деякі вважають, що відкриття пам'ятнику Діані може сприяти примиренню її двох синів. Інші вважають, що подібні надії марні. Про можливе примирення говорили й після похорону принца Філіпа, однак воно не відбулося. Більш того, твердження про те, що Вільям та Гаррі спілкувалися один з одним у присутності свого батька близько двох годин, виявилися помилковими. Як пише The Daily Mail з посиланням на близьких друзів герцога та герцогині Кембриджських, Вільям та Кейт вирішили не обговорювати з Гаррі нічого важливого та серйозного, бо прекрасно розуміли, що він одразу передасть зміст бесіди своїй дружині, а Меган Маркл, як це було вже не раз, передасть інформацію своїм знайомим журналістам, зокрема Опрі Уїнфрі або Гейл Кінг, та ще зіпсує все. І делікатні сімейні проблеми знов стануть надбанням ЗМІ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Меган Маркл нібито збирається таємно прилетіти до Британії, щоб бути присутньою на церемонії відкриття пам'ятника принцесі Діані та підтримати чоловіка. Однак тепер уже очевидно, що принц Гаррі й на цей раз відправиться у подорож один. У Меган є прекрасний привід залишитися у Лос-Анджелесі — нещодавно вона народила дочку

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