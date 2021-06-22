Таємниця «десятерні»: породілля-рекордсменка з ПАР потрапила до психіатричної лікарні

Історія з мешканкою ПАР, яка нібито народила 8 червня десятьох дітей, перетворилася на справжній детектив. З'ясувати, що тут правда, а що брехня, намагаються як місцеві, так і західні видання. У понеділок, 21 червня, британська газета The Daily Mail повідомила, що Госіаме Сітхоле знаходиться у психіатричній клініці у Йоганнесбурзі. Її адвокат стверджує, що вона опинилася там проти своєї волі.

Представник клініки підтвердив, що Сітхоле знаходиться у них. Її доставили співробітники Департаменту соціального розвитку. Ні про яке примусове лікування не йдеться. Госіаме потрібно пройти обстеження психічного стану.

Однак адвокат Рефілое Мокоєна наполягає на тому, що з її клієнткою поводяться погано. На Госіаме нібито наділи наручники, їй постійно грублять. Мокоєна заявила, що буде домагатися через суд негайної виписки Сітхоле.

Раніше адвокат стверджувала, що її клієнтку заарештувала поліція. Нібито це сталося 17 червня. У поліції Йоганнесбурга цю інформацію спростували. Там заявили, що поліціянти дійсно приїжджали додому до родичів Госіаме, у яких та ховалася від свого чоловіка Тебохо Цотеці з того часу, як, за її словами, народила десятьох дітей. Потім офіцери зв'язалися з соціальними працівниками, які й відвезли жінку до психіатричної клініки.

У департаменті дії своїх співробітників пояснили тим, що Сітхоле категорично відмовляється повідомити, де знаходяться новонароджені. Тебохо Цотеці дітей досі не бачив та не вірить дружині. Він вважає, що вона вигадала історію з 10 дітьми.

Госіаме до того, як опинилася у психіатричній клініці, виклала відео. Невідомо, де і коли було зроблено цей запис. Жінка сидить у куртці та звинувачує чоловіка і його родичів у тому, що вони сподівалися розбагатіти завдяки новонародженим. «Я не раз розмовляла з Цотеці. Я зрозуміла, що він та його родина мене ніколи не любили. Мене змусили жити з ним … Те, що вони зараз роблять, показує, що вони хочуть зруйнувати моє життя, забрати моїх дітей! Їх цікавлять тільки пожертвування, які люди з усього світу надсилають для моїх дітей. Вони мріють стати мільйонерами. Тільки тому вони так хочуть дізнатися, де мої діти. Тому я нікому не скажу, де вони. Я покажу їх, коли настане час…» — говорить Сітхоле перед камерою.

Gosiamo #Sithole responds to the Tsotetsi family statement. She denies she's missing, and that did not deliver the babies. She says the was released after the Tsotetsis met some politicians. Says they are angry because they wanted to benefit financially from the public donations. pic.twitter.com/YCNs14ezYC - Mr Putin (@pietrampedi) June 15, 2021

Як пише південноафриканська газета The Sunday Times, влада досі не змогла підтвердити факт народження десятьох дітей. Госіаме стверджує, що вони з'явилися на світ у лікарні Mediclinic Medforum у Преторії, проте адміністрація цієї медустанови спростувала її слова. Офіційний представник лікарні Терція Кругер сказала журналістам: «Ми твердо заявляємо, що жоден з наших медпрацівників жодним чином не був залучений до догляду за цією пацієнткою та не допомагав їй привести на світ дітей».

У п'ятницю, 18 червня, Сітхоле несподівано відвідала лікарню Steve Biko Academic Hospital у Йоганнесбурзі. Вона з'явилася там до того, як її забрали соцпрацівники. Жінка заявила, що хоче провідати своїх дітей. За її словами, новонароджені (при цьому Госіаме жодного разу не назвала кількість дітей) перебувають у лікарні. Доктор Матабо Матебула заявив журналістам радіостанції Radio702: «Так, ця жінка приходила до нас, однак на цей час її немає у лікарні. Нам дуже неприємно бути замішаними в цій історії. Вона стверджує, що її діти знаходяться у неонатальному відділенні, але це не так. Коли ми поцікавилися у неї, на якій підставі вона робить такі заяви, ця жінка сказала, що народжувала у лікарні Louis Pasteur, а там їй нібито повідомили, що передали новонароджених нам. Це теж неправда».

Досі жоден лікар у ПАР не заявив, що допомагав Госіаме Сітхоле привести на світ її дітей. Тим часом її родичі повідомили журналістам свою версію. Це зробила сестра Госіаме, при цьому вона відмовилася назвати своє ім'я, а представилася як тітка «десятерні». «Діти народилися на 29-му тижні. П'ятеро з'явилися на світ природним шляхом, ще п'ятьох дістали за допомогою кесаревого розтину. Діти дуже слабкі. Всі знаходяться в інкубаторі. Лікарі борються за їхнє життя. Більше нічого говорити не можу. Зрозумійте, це дуже чутлива тема для всіх нас», — сказала жінка.

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