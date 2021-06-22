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Ведмідь-людожер напав на групу туристів у Росії, є жертви

7:43 22 червня 2021
ведмідь

У Росії в Красноярському краї ведмідь напав на групу туристів, які вирушили в похід тайгою. Жертвою хижака став 16-річний підліток, що виконував роль помічника-провідника у туристів. Про це повідомляє Telegram-канал Baza .

НП сталася в природному парку «Єргаки» біля озера Ведмеже. Туристи до того моменту встигли подолати вісім кілометрів маршруту. Спочатку хижак напав на юнака-провідника, коли той ходив один в селище. Двоє чоловіків вирушили на пошуки супроводжуючого і теж постраждали від ведмедя. Одному з туристів вдалося перехитрити ведмедя і втекти. Приятелеві пощастило менше: хижак напав і завдав кілька глибоких ран, але чоловікові вдалося відбитися ножем.

Після того, як тургруппа відправила сигнал рятувальникам, на допомогу висунувся загін МНС. Медведя застрелили, туристів виводять з тайги. Фото наводить Telegram-канал Mash .

У природному парку вважають, що хижак напав на людей через голод. Зіграла свою роль і недосвідченість туристів: вони відхилилися від безпечного маршруту і зайшли на територію ведмедя.

Випадки, коли ведмеді виходять з лісів до людей в пошуках їжі, вже перестали бути чимось надзвичайним. У 2020 році ведмедиця з ведмежам пробралися на базу атомних підводних човнів на Камчатці. А в Свердловській області ведмедя застрелили на садовій ділянці.

Фото pixabay.com

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