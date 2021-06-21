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«Мракобісся та закручування гайок»: популярний блогер оголосив, що полишає Росію

21:11 21 червня 2021
руслан Усачов

Відомий російський блогер Руслан Усачов оголосив, що збирається покинути РФ. Усачов входив до групи особливо впливових відеооглядачів, у його каналу на YouTube 2,5 млн підписників.

«У мене на каналі кілька років виходило шоу „Пора валити“. Але я не замислювався про це серйозно … А тепер я дивлюся на всю цю несправедливість, мракобісся, лицемірство, закручування гайок, маніпуляцію фактами, просто безсоромну поведінку. І треба частіше підлогу мити в квартирі, а то раптом доведеться на ній обличчям лежати… У якийсь момент клацнуло: пора валити з Росії», — зізнався блогер.

За словами Усачова, рішення вже прийнято, залишилося владнати організаційні питання, і в липні він покине територію РФ.

Руслан Усачов (справжнє ім'я — Руслан Віхлянцев) веде свій блог з 2010 року. 32-річному блогеру особливо близькі теми подорожей (так з'явилося шоу «Пора валити»), культурні події, огляди новинок кіно. Також на каналі Усачов веде докладний аналіз новин з Росії.

Раніше про еміграцію з Росії задумався популярний репер Face (Іван Дремін).

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