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Шойгу віддав наказ наростити угруповання у Криму

15:06 21 червня 2021
Сергій Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який раніше заявляв про посилення Західного військового округу для «адекватного протистояння НАТО», розпорядився наростити угруповання російських військ в окупованому Криму.

Як повідомляє «ТАСС», на півострів перекинуть додаткові сили «для надання допомоги» жителям Криму, «постраждалим в результаті надзвичайної ситуації, викликаної тривалими опадами».

На даний момент, як стверджують в російській оборонній офіції, в ліквідації наслідків повені задіяно понад 20 тисяч військовослужбовців і понад тисячу одиниць техніки.

Зокрема, військовослужбовці використовують спеціальну інженерну техніку для розчищення завалів та селевих сходів грунту.

До речі, колишній постпред президента України в АРК Борис Бабин заявляв, що саме дії російських окупантів призвели до того, що частина Ялти була похована під купами будівельного сміття, яке в колишнє селище Ай-Василь приніс селевий потік. Місцева «влада» влаштували звалище у небезпечному місці, а зливи і річка, що розлилася, просто змили сміття.

Фото з Вікіпедії.

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