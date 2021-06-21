«Рибка», шульга та Сінді Кроуфорд: принц Вільям святкує 39-річчя

Принц Вільям, який нещодавно з дружиною, герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон, відвідав місце, де вони познайомилися — старовинне шотландське місто Сент-Ендрюс (Сент-Андрус), відзначає 39-річчя.

У Instagram він вже подякував людям за привітання і теплі слова — цей пост за дві години «лайкнули» понад 166 тисяч інтернет-користувачів, які продовжують вітати герцога Кембріджського.

Принц Вільям народився 21 червня 1982 року в Лондоні, у госпіталі святої Марії. При хрещенні він отримав чотири імені — Вільям Артур Філіп Луї.

Як повідомляє «24 tv», коли принцу було дев'ять років, стало відомо, що він шульга. Виникли складності через те, що Вільям грав у поло, де можна було використовувати лише праву руку. У тому ж 1991 році у принца з'явився шрам як у Гаррі Поттера — він отримав ключкою від однокласника просто в лоба.

У підлітковому віці він закохався у супермодель Сінді Кроуфорд. Да так, що його мати, принцеса Діана, запросила модель на обід у Кенсінгтонський палац. Та пізніше зізнавалася, що дуже ретельно підбирала вбрання для візиту.

У 2008 році принц служив у Королівських військово-повітряних силах, де отримав прізвисько Вільям Рибка. Справа у тому, що його батько — принц Уельський Чарльз, а Уельс (Wales) співзвучно з whales, що в перекладі означає кит.

29 квітня 2011 принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон, яку він й донині називає університетським прізвиськом — Babykins — дитинко. 22 липня 2013 року у подружжя народився син Джордж, 2 травня 2015 року — дочка Шарлотта, а 23 квітня 2018 року — син Луї.

Принц Вільям згадував, що дуже ретельно готувався до народження першої дитини, і що читав довідник «Папа-спецназ».

У королівській родині ретельно намагаються уникати різних чуток і скандалів, проте, як стверджує «Стархіт», у 2017 році принц проігнорував низку важливих заходів та поїхав кататися на гірських лижах у Швейцарію, де його помітили у компанії моделі Софі Тейлор. Природно, вибухнув гучний скандал.

А двома роками пізніше британські таблоїди писали про таємні зустрічі принца з близькою подругою його дружини, Роуз Ханбері, а також про те, що Кейт Міддлтон, дізнавшись про це, припинила з нею будь-яке спілкування.

Ще принцу Вільяму приписують роман із співачкою Ритою Орою, який нібито стався у 2019 році. Так, на гала-концерті на честь 50-річчя благодійного фонду Centrepoint представник королівського сімейства тепло спілкувався з артисткою за лаштунками — вони обнялися і навіть поцілувалися. І це за умови, що за протоколом до монархів не можна навіть доторкнутися…

Нещодавно принц Вільям їздив Шотландією, у рамках свого візиту відвідавши і будинок престарілих в Единбурзі. Його збентежила одна з мешканок закладу — 96-річна Бетті Мегі, яка намагалася домогтися від принца поцілунку.

Фото принца Вільяма з соціальних мереж.

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