27.09 / 27.30 32.19 / 32.60
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Німеччині викрили російського шпигуна: що відомо

14:24 21 червня 2021
Шпигун

Співробітники Федеральної прокуратура Німеччини затримали громадянина РФ, якого підозрюють в роботі на російські спецслужби. Про це повідомляє Генпрокуратура ФРН.

Підозрюваний працював науковим співробітником в одному з німецьких університетів. З жовтня 2020 року по червень 2021 року цей співробітник науково-технічної кафедри не менше трьох разів зустрічався зі представником російської розвідки. За даними німецької Генпрокуратури, він передавав інформацію з університету і отримував в обмін гроші готівкою. Правоохоронці провели обшуки вдома та за місцем роботи затриманого.

Відзначається, що в останні роки російські спецслужби активізувалися в країнах Європі, агентів РФ виявляють у багатьох державах.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області затримали агента ФСБ — він шпигував за військовослужбовцями.

Фото: https://ua.depositphotos.com

349

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

«Ідеальний хрусткіт»: Клопотенко поділився рецептом малосольних огірків за 3 години

Принц Вільям

«Рибка», шульга та Сінді Кроуфорд: принц Вільям святкує 39-річчя

Корольова

Перший секс та стосунки з Ніколаєвим: Корольова не втрималася від одкровень

«СРСР біля держкордону сконцентрував у 10 разів більше літаків, ніж було загалом у Німеччині та її союзників»

«СРСР біля держкордону сконцентрував у 10 разів більше літаків, ніж було загалом у Німеччині та її союзників»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.