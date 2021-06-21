У Німеччині викрили російського шпигуна: що відомо

Співробітники Федеральної прокуратура Німеччини затримали громадянина РФ, якого підозрюють в роботі на російські спецслужби. Про це повідомляє Генпрокуратура ФРН.

Підозрюваний працював науковим співробітником в одному з німецьких університетів. З жовтня 2020 року по червень 2021 року цей співробітник науково-технічної кафедри не менше трьох разів зустрічався зі представником російської розвідки. За даними німецької Генпрокуратури, він передавав інформацію з університету і отримував в обмін гроші готівкою. Правоохоронці провели обшуки вдома та за місцем роботи затриманого.

Відзначається, що в останні роки російські спецслужби активізувалися в країнах Європі, агентів РФ виявляють у багатьох державах.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області затримали агента ФСБ — він шпигував за військовослужбовцями.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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