У Росії зіткнулися два автобуси з дітьми: є постраждалі

У Краснодарському краї Росії відбулася ДТП, в якій постраждали діти. Про це повідомляє РБК.

Аварія трапилася на трасі Джугба — Сочі в районі селища Новомихайлівка Туапсинського району. Зіткнулися два автобуси, які йшли в колоні. За попередньою інформацією, в одного з них відмовили гальма. Автобус загорівся, але його оперативно загасили.

Водія та 15 дітей доставили у лікарню для огляду.

Решта пасажирів продовжили рух у колоні на інших автобусах, які надав дитячий центр.

Всього з літнього табору поверталися 62 дитини. Їх супроводжували два викладачі.

Нагадаємо, на початку червня у Херсонській області сталася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів. Тоді постраждали 8 осіб, 6 з яких — діти.

Фото МНС РФ

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