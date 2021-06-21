В Індії виявили нову мутацію коронавірусу: що відомо про Дельта-плюс

Дельта-плюс утворився в результаті мутації та міністерством охорони здоров'я Індії до сих пір не класифікується як «варіант, що викликає занепокоєння», але кількість таких захворювань зростає, повідомляє Hindustan Times.

У зразках, які зібрані з чотирьох районів Махараштри, виявили 20 випадків нового варіанту AAR.1 Sars-CoV-2, який також називають Delta-plus. Зразки направлені на секвенування геномів, щоб визначити, чи є новий варіант домінуючим або розсіяним, заявили представники уряду штату. Секвенування генома застосовується для вивчення змін в структурі вірусу згодом.

В Національний інститут вірусології направили 50 зразків були спрямовані для секвенування геномів у червні.

Раніше повідомлялося, що штам вірусу Delta вперше був виявлений в Індії, але поширився в інші країни та становить небезпеку навіть для вакцинованих.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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