«Сталева революція» у Вірменії: Пашинян впевнено переміг на виборах, але йому не вистачило голосів

У понеділок, 21 червня, у Вірменії оголосили результати дострокових парламентських виборів, які відбулися напередодні. Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра країни Нікол Пашинян заявив, що його партія «Громадянський договір» здобула переконливу перемогу та зможе самостійно сформувати новий уряд.

«У новому парламенті „Цивільний договір“ матиме конституційну більшість та сформує кабінет», — написав він на своїй сторінці у Facebook. Успіх своєї партії політик назвав «сталевою революцією».

Дійсно, згідно з попередніми результатами, партія Пашиняна набрала 58% голосів. Цього було достатньо, щоб отримати абсолютну більшість у парламенті.

Однак пізніше Центральна виборча комісія (ЦВК) повідомила, що «Цивільний договір» не добрав всього 0,08% до потрібного результату. Щоб отримати 71 мандат зі 105 у парламенті, партії Пашиняна потрібні були щонайменше 54% голосів. Вона ж отримала 53,92%. Тепер Пашиняну, який, безсумнівно, переміг з великим відривом, все ж доведеться вести переговори щодо формування коаліції з іншими політичними силами, які пройшли до парламенту.

На жаль, вибір у нього невеликий. Подолати бар'єр змогли ще дві партії — блок «Вірменія» (21,04%), який очолює колишній президент країни Роберт Кочарян, та блок ще одного експрезидента Сержа Саргсяна «Честь маю». За цю політичну силу віддали свої голоси 5,2% виборців. Прохідний поріг для блоків становить у Вірменії 7%. Однак, у законі про вибори йдеться, що у парламенті має бути не менше трьох партій або блоків. Оскільки подолати поріг змогли тільки «Цивільний договір» та «Вірменія», «Честь маю» отримає місця у парламенті як виняток.

Активність на цих виборах склала менш ніж 50% - всього 49,4%. При цьому брали участь 25 партій та блоків.

Нагадаємо, Пашинян подав у відставку у кінці квітня через масові протести, які тривали кілька місяців. Опозиція вимагала відставки уряду та розпуску парламенту після підписання вірменським прем'єром тристоронньої заяви з президентами Азербайджану та Росії про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада 2020 року. За цим договором Азербайджан отримав території самопроголошеної Нагірнокарабаської республіки. Пашиняна звинуватили у капітуляції. Однак підсумки дострокових виборів показали, що половина виборців Вірменії все ж підтримують свого лідера, який обіцяє покінчити з корупцією раз і назавжди.

Роз'єднаність вірменської громади все ж очевидна. Блок Кочаряна вже заявив, що не визнає результати виборів. При цьому прихильники колишнього президента вказують на результати опитування громадської думки, яке було проведене напередодні голосування. Блок «Вірменія» випереджав партію Пашиняна та раптом програв з таким великим розривом. Згідно із заявою, найбільші сумніви у Кочаряна викликають «сотні сигналів» з різних виборчих дільниць, що говорить про «систематичну, заздалегідь сплановану фальсифікацію результатів виборів». «Блок „Вірменія“ не прийме результати виборів, доки всі проблемні питання не будуть з'ясовані та сумніви не будуть розвіяні», — наголошується у заяві цієї політичної сили.

Тим часом Генеральна прокуратура Вірменії повідомила про сотні порушень та хабарі, що мали місце під час дострокових виборів до парламенту республіки. Представник генпрокуратури Едгар Арсенян повідомив: «За різними каналами у прокуратуру надійшло 319 повідомлень про порушення під час виборів. З них у 150 є ознаки злочину. За шістьма заведені кримінальні справи, фігуранти яких пов'язані з хабарями. 144 справи направлені на розслідування та підготовку документів».

Поки не ясно, чи погодиться Кочарян або Саргсян сформувати коаліцію з Пашиняном. До виборів обидва колишні президенти категорично відкидали таку можливість. Навряд чи й сам Нікол Пашинян піде на політичний союз з тими, кого він звинувачує в корупції та проти кого боровся три роки тому на чолі опозиції.

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