Росія поскаржиться на Україну в ОБСЄ: ігнорує бойовиків на Донбасі

Після недавньої зустрічі в Женеві між президентами США та Росії, Кремль вирішив закликати керівництво ОБСЄ вплинути на Україну, щоб вона вела прямі переговори з бойовиками на Донбасі. Про це глава російського МЗС Сергій Лавров має намір говорити з Генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід, яка прибуде до Москви з візитом 21 червня, повідомили у міністерстві закордонних справ РФ.

«Закличемо керівництво ОБСЄ до впливу на Київ, який» саботує виконання мінського комплексу заходів й ухиляється від діалогу з Донецьком та Луганськом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, представники РФ постійно наполягають на тому, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, та хочуть, щоб Київ вів переговори з так званими «керівниками ОРДЛО».

На зустрічі в Женеві президент Володимир Путін знову заявив про необхідність виконання Мінських угод. Президента США Джо Байден сказав, що буде посилена дипломатія у Мінському процесі.

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