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Світ

США як і раніше виступають проти газопроводу «Північний потік-2», — Білий дім

18:40 20 червня 2021
газопровід

Проти будівництва газогону «Північний потік-2», завершення якого планується до кінця поточного року, продовжують виступати у Білому домі. Про це в ефірі телеканалу CNN заявив радник президента Байдена Джейк Салліван.

За його словами, Вашингтон не стане вводити обмеження проти країн ЄС, які причетні до «Північного потоку-2», але продовжить запроваджувати санкції проти російських компаній.

Салліван уточнив, що Вашингтон готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь у будівництві газогону, як уже робив це.

На думку колишнього посла США в Україні Джона Хербста, нинішня американська адміністрація допустила помилку, коли відмовилася від санкцій проти компанії-оператора «СП-2». Дипломат вважає, що «Москва буде використовувати цей трубопровід для своїх брудних геополітичних цілей».

Нагадаємо, «Північний потік-2» повинен з'єднати Німеччину та Росію по дну Балтійського моря. Цей проєкт несе загрозу транзиту газу через Україну.

В Україні проєкт «Північний потік-2» вважають не стільки економічним, скільки політичним.

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