У Росії підліток вбив школярку, яка не захотіла з ним цілуватися

Поліцейські в Пензенській області РФ встановлюють обставини вбивства 15-річної школярки в селищі Мокшан. Підозрюваним у жорстокій розправі став 17-річний юнак, якому дівчинка відмовила в поцілунку, пише «Лайф».

За версією слідства, напередодні компанія молодих людей гуляла в парку, випивала. Після пиятики підлітки вирішили розійтися, і підозрюваний проводив свою дівчину додому. Пізніше він вирішив наздогнати в шляху її подругу і проводити.

По дорозі юнак спробував поцілувати школярку, але та відмовила, повідомляють джерела видання.

У гніві підозрюваний вдарив дівчинку по голові, повалив її і порізав осколком від пляшки. Незабаром вона перестала подавати ознаки життя.

Те, що школярка не відповідає на дзвінки, насторожило її батьків. Мати дівчинки визначила її місце розташування по телефону, і знайшла порізане напівголе тіло дочки. Поруч в кущах ховався вбивця.

На допиті хлопець заперечував спробу згвалтування.

Уточнюється, що загибла дівчинка погано вчилася, але з нею працював психолог, який з'ясував, що вона переживала через розлучення батьків. Після цього її успішність виправилася.

Раніше в Полтавській області після відпочинку в компанії померла 17-річна дівчина, яку перед смертю згвалтували. Жахливо, але в злочині підозрюється 15-річний школяр.

Фото з Pixabay

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