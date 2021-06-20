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Стрілянина на дитячому святі в Торонто: поранені троє дітей і дорослий

11:15 20 червня 2021
На місці інциденту

У канадському місті Торонто невідомі влаштували стрілянину під час святкування дитячого дня народження. Про це повідомляє AP з посиланням на інспектора міської поліції Келлі Скіннер.

Місце інциденту

За попередніми даними, поранення отримали дорослий і троє дітей, серед них однорічна дитина, 5-річна дівчинка і 11-річний хлопчик.

Потерпілих доставили в лікарню. Стан двох юних пацієнтів лікарі оцінюють як важкий.

Після стрілянини зловмисники зникли в невідомому напрямку.

Зараз правоохоронці розшукують кількох підозрюваних. Всі обставини і причини події встановлюються.

Раніше в Херсонській області чоловік розстріляв компанію в місті Олешки. Поранені впали, а стрілок, намагаючись добити потерпілих рукояткою обрізу, випадково натиснув на спусковий гачок, потрапив собі в стегно і стік кров'ю.

Фото toronto.ctvnews.ca/

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