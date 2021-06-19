Відомий трюкач загинув, намагаючись встановити світовий рекорд: трагічний момент потрапив на відео

Американський мотоцикліст-екстремал Алекс Харвілл загинув під час виконання небезпечного трюку. Гонщик намагався встановити світовий рекорд: розігнавшись стрибнути з трампліну і подолати відстань в 107 метрів — довжину стадіону. Трагічний момент потрапив на відео.

Організатори шоу підтвердили смерть Харвілла. Гонщику було 28 років. У нього залишилися дружина і двоє синів.

За кілька днів до трагедії Харвілл показував підписникам в соцмережах, як проходять його тренування. Гонщик говорив, що має натхнення і вірив, що поб'є результат, встановлений екстремалом Роббі Медісоном з Австралії в 2008 році. «Це буде великий стрибок над дюнами», — говорив спортсмен.

На рахунку у Харвелла до цього моменту вже було одне згадування в Книзі рекордів Гіннеса — в 2013 році гонщику вдалося виконати стрибок на 90 метрів.

Судячи з відео, 17 червня Харвілл помилився в розрахунках, виконуючи небезпечний трюк. Мотоцикл врізався в земляний насип, що служив рампою. Гонщика викинуло вперед, і він загинув від отриманих травм.

Фото ah352/Instagram

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