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Німеччина відкриває кордони для щеплених українців: названі дата і умови

9:16 19 червня 2021
Німеччина

У Німеччині з 25 червня дозволяють в'їзд вакцинованим туристам. Дозвіл поширюється і на мандрівників з України, ось тільки скористатися новими умовами зможуть не всі. Влада Німеччини висунула жорстку умову щодо приводу препаратів, які використовувалися для вакцинації. Про це повідомив МЗС України.

Від туристів Німеччина вимагає бути щепленими однією з чотирьох вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Можна використовувати наступні:

  • Comirnaty (торгова назва вакцини від компаній Pfizer/BionTech);
  • Moderna (виробник Moderna Biotech, Іспанія);
  • Vaxzevria (колишня назва — AstraZeneca, виробник AstraZeneca, Швеція)
  • Janssen (виробник Janssen-Cilag International NV, Бельгія, входить в Johnson & Johnson).

В'їзд буде дозволений тим, хто пройшов повний курс вакцинації (дві дози Comirnaty, Moderna, Vaxzevria або одну дозу Janssen). Крім того, друга доза повинна бути введена як мінімум за два тижні до поїздки. На кордоні потрібно буде пред'явити або цифровий COVID-сертифікат європейського зразка або аналогічне підтвердження про вакцинацію. Документ може бути в цифровий або в паперовій формі, німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовою з зазначенням дат введення вакцин, їх кількості, назви медзакладу, який проводив вакцинацію, а також електронного підпису (електронної печатки) відповідального за щеплення.

Нагадаємо, раніше свої кордони для туристів відкрила Грузія .

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