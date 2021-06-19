США офіційно спростували інформацію ЗМІ про замороження військової допомоги для України

У США назвали абсурдними чутки про те, що нібито Штати заморожують військову допомогу Україні. З такою заявою виступила Джен Псакі, прес-секретар Білого дому.

«Повідомлення про те, що ми заморожуємо допомогу Україні в сфері безпеки, — це нонсенс … Ми виділили весь обсяг допомоги, схвалений Конгресом для допомоги Україні в сфері безпеки… Ми також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Як сказав президент Байден Путіну, ми будемо невпинно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України», — йдеться в заяві, поширеній адміністрацією американського президента.

Дженніфер Псакі також нагадала, що на саміті НАТО президент США пообіцяв допомогти Україні протистояти російській агресії. А на минулому тижні США надали Україні пакет допомоги в сфері безпеки на суму 150 мільйонів доларів. У цю допомогу входить летальна зброя.

Нагадаємо, видання Politico, посилаючись на власні джерела, заявило, що військову допомогу від США Україні призупинено.

У червні Конгрес схвалив пакет допомоги Україні на 150 млн доларів. Допомога включала системи протистояння беспилотникам і системи виявлення артилерії супротивника.

Двостороння зустріч Байдена і Путина, про яку згадала Джен Псакі, проходила 16 червня в Женеві. Сторони вкрай лаконічно прокоментували результати перемовин.

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