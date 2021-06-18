Принц Гаррі та Меган Маркл уклали контракт на 25 мільйонів, попрацювали 35 хвилин за півроку і пішли в декрет на п'ять місяців

Принц Гаррі та Меган Маркл наприкінці минулого року уклали контракт на 25 мільйонів доларів з сервісом потокового аудіо Spotify. Онук британської королеви та його дружина запустили власний подкаст Archewell Audio. Передбачалося, що пара буде створювати та вести свої власні програми, які «підіймають настрій і розважають аудиторію по всьому світу».

Однак досі вийшов лише один-єдиний 35-хвилинний випуск їх подкаста — до Різдва 2020 року. Більше від Гаррі та Меган в ефір нічого не надходило. А тепер герцог і герцогиня Сассекські, які 4 червня стали батьками вдруге, оголосили, що обидва йдуть у декретну відпустку — на термін до п'яти місяців. Це викликало певне здивування в експертів, який вважають, що Spotify явно розраховував в обмін на 25 мільйонів доларів на що-небудь суттєвіше у відповідь.

Як пише видання The Sun, журналіст і королівський біограф Філ Дампір вважає, що подружжя, прагнучи заробити якомога більше та укладаючи численні угоди, відкусило більше, ніж може проковтнути.

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