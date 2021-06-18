Росії більше нікому плакатися в жилетку в Білому домі, — експерт Atlantic Council про зустріч Байдена та Путіна

Володимир Путін від зустрічі в Женеві отримав тільки картинку з президентом США Джо Байденом. Про це колишній помічник держсекретаря США, провідний експерт Atlantic Council Деніел Фрід заявив виданню «ГОРДОН».

«Президент Байден і його команда не очікували прориву та не добилися його. Вони також не намагалися спокусити Путіна якоюсь сумнівною великою угодою за рахунок України чи будь-кого іншого. Замість цього Байден роз'яснив Путіну, які рамки відносин США з Росією. Це співробітництво там, де можливо (наприклад, стратегічна стабільність), опір агресії Путіна та попередження його про наслідки, якщо до нього не дійде це повідомлення, підтримка демократії та прав людини, в тому числі всередині Росії», — сказав Фрід.

За його словами, Байден практично не довіряє Путіну, тому президенту РФ зустріч у Женеві дала тільки картинку з американським президентом.

«Байден зміг висловити позицію США з позиції сили після вдалого тижня зустрічей з G7, НАТО і ЄС. Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого. Після тижня успішних зустрічей в Європі зустріч Байдена і Путіна означає, що у Росії більше немає в Білому домі жилетки, в яку можна поплакатися. Це означає, що США будуть захищати себе, своїх друзів і союзників, а також свої цінності», — зазначив Фрід.

Нагадаємо, Байден заявив про позицію США щодо України.

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